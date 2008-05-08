Работа для 3д моделлера

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт55 заявок938 просмотров

Для игрового проекта необходим ряд 3д моделей, моделирование по фотореференсам. (насекомые и тд)

17 лет назад
qqqq
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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