Собственно нужно сделать 3d визуализацию лаборатории. Жду преложений по цене и срокам.
Эскизный проект ландшафтного дизайна участка
Интересует создание эскизного проекта ландшафтного дизайна участка 70 соток (Киев).
Вот примерный перечень работы:
1. Консультаци при разработке ген. плана участка.
2. Разработка и согласование концепции ландшафтного
озеленения участка.
3. На основе утвержденного генплана, создание эскизного проекта ландшафтного дизайна. Зонирование, транзитные коммуникации, насыщение, озеленение (планы,эскизы).
4. Предварительная спецификация растений (на плане).
5. Расчет предварительной стоимости создания сада.
6. Фотореалистичная визуализация проекта в программе 3d max
в соответствии с утвержденным планом озеленения территории
и постройками находящимися на территории.
Интересуют сроки выполнения и конечно же цена!
Хотелось бы услышать предложения от киевлян, чтобы была возможность осмотра объекта на месте.
Заявки фрилансеров
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