Можно делать в любой проге(3D max,Flash,...).Всего 10 упражнений.То как правильно их делать показано на видео(http://www.freespace.com.ua/file/48686/a63f3144/_t_online.html или http://rapidshare.com/files/115033975/__1052___1086___1080____1074___1080___1076___1077___1086___1079___1072___1087___1080___1089_t__1080_.html).еще должно быть меню с возможностью запуска только выбраного упражнения или всего комплекса сразу.Всё это должно быть одним ...
3D визуализация лаборатории
Собственно нужно сделать 3d визуализацию лаборатории.
Жду преложений по цене и срокам.
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