3D визуализация лаборатории

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  2. 3D-графика
Завершен7 заявок653 просмотра

Собственно нужно сделать 3d визуализацию лаборатории.

Жду преложений по цене и срокам.

17 лет назад
ubzz
Bean Mr 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

shimodo
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$10
Задание выполнено быстро и качественно. Работой остался доволен. Рекомендую.
Просто золотой заказчик, побольше бы таких. Интересные проекты своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

shimodo
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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