Собственно нужно сделать 3d визуализацию лаборатории. Жду преложений по цене и срокам.
Анимированный 3d смайл
Нужно нарисовать качественный анимированный 3д смайл, сценарий предоставлю. Качество не ниже чем в приложении, впрочем сценарий такой, появляется типа смерть, машет косой, исчезает в дыму и появляется надпись (при переписке скажу какая), предлагайте цены и сроки. Оплата после предоставления смайла с какой нибудь защитой водяные знаки или в этом духе.
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