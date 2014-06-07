Собственно нужно сделать 3d визуализацию лаборатории. Жду преложений по цене и срокам.
Работа для начинающих 3Д-шников! 3Д-мах 2008+корел
Есть 3Д модель человека - нужно нанести на нее точки - наверное это будут малополигональные сферы-черного цвета (как на картинке в приложении) и линией (сплайн-рендеребл черного цвета ) соединить эти точки. Объединить эти точки и линию в группу, дать название соответственно (например "01-меридиан легких" см. приложение). далее отрендерить картинку размером 2000х3200 (ракурс камеры выбирать наиболее удобный чтобы все точки были видны) и в Кореле нанести сноски и названия точек (см приложение). вот в принципе и все... В приложении 3 меридиана, всего их будет 14. Мне нужно будет: сам 3Д файл (14 групп-меридианов+человек) а также кореловский файл с 14 отрендеренными картинками сносками и надписями (см приложение). Вроде все доходчиво объяснил...
Срок - 12-го мая до обеда я должен их утвердить, если все нормально - сразу оплачиваю. Поэтому 11 я должен увидеть то что получилось... работа несложная так что бюджет невелик ) кому интересно пишите стоимость и срок.
Приветсвтуется если сделаете тест - по мередиану легких - там работы совсем мало.
аська: 290708809
убедительная просьба - пишите конкретную стоимость и сроки
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