Работа для начинающих 3Д-шников! 3Д-мах 2008+корел

Подвел самым ПОДЛЫМ образом!!! НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ С НИМ РАБОТАТЬ!!!!! КИДАЕТ с легкостью без угрызения совести! Проект был срочный и я четко обозначил дату сдачи проекта. Сначала я выбрал одного исполнителя (который согласился сделать бесплатно - за отзыв) но решил перестраховаться и договорился с Евгением что если у 1-го что то не получится то я отдаю заказ ему. Так и вышло. Евгений назвал очень выгодную цену, я согласился. Евгений пообещал выполнить все в указанный мной срок. После того как я отправил ему весь материал, договорились вечером списаться и посмотреть уже получившуюся часть чтобы я внес корректировки, если нужно что то подправить и далее завершить работу. Он пропал и в аське больше не появлялся! Я писал неоднократно что проект срочный что надо сдавать завтра - никакой реакции - просто пропал и все и скорее всего поставил меня в список невидящих, что характеризует его с самой отвратительной мерзкой и подлой стороны!(пишу с эмоциями, так как еще не отошел от возмущения этим поступком) Лучше бы сразу написал что отказывается или хотя бы попросил увеличить стоимость. Предоплаты не было но это не значит что можно вот так вот КИДАТЬ заказчика! Если бы попросил - я без проблем сделал бы ее, тем более сумма была небольшая. В итоге - я не успею сдать вовремя проект, подведу своего клиента. Я конечно понимаю людям в 19 лет свойственно совершать не совсем адекватные поступки - но этот выходит за все рамки приличия!!! В конце моего длинного, построенного на эмоциях отзыва, хотелось бы подвести итог - уважаемые заказчики, я считаю что если у человека 2 отрицательных отзыва - это о чем то говорит. Сначала когда я прочитал отзыв заказчика Шавель Ирина (Liluby) я сомневался в ее словах так как положительных отзывов у Евгения гораздо больше, но теперь я склоняюсь ей верить. В данной ситуации я прав на 100%, с моей стороны не было ни одного косяка, а ему даже нечего сказать в свое оправдание, хотя может что-нибудь и придумает... интересно будет взглянуть на его комментарий. В аське он мне не отвечает - наверное стыдно... Не работайте с этим человеком - безответственный, легкомысленный и ненадежный исполнитель! Я считаю надо очищать сайт от таких фрилансеров! Он все таки мне ответил!!! Я такой наглости не ожидал увидеть! Вместо извинений и попытки загладить вину последовали угрозы и натуральный шантаж! Возмутительно! Выкладываю сейчас, потому что раньше просто не успел - решал как раз проблему этого проекта. Вот собственно переписка в аське - почитайте и все станет ясно: Vitalz (12:27:33 10/05/2008) посмотрели? Vitalz (12:53:50 10/05/2008) вы тут? GotTOR (12:54:43 10/05/2008) тут, пока просыпаюс, еще не смотрел Vitalz (12:55:14 10/05/2008) вы точно успеете? GotTOR (12:55:44 10/05/2008) точно. Vitalz (12:56:03 10/05/2008) ок, тогда до вечера GotTOR в (12:56:15 10/05/2008) ) до вечера) Vitalz (18:47:01 10/05/2008) как идут дела? есть что посмотреть? Vitalz (19:15:10 10/05/2008) на связи? Vitalz (12:42:39 11/05/2008) Напишите пожалуйсьа на какой стадии находится проект... я волнуюсь, мне завтра надо выдавать ... Vitalz (23:49:30 11/05/2008) Вы заработали отзыв! читайте на сайте... Vitalz (00:09:33 12/05/2008) убрали меня из списка невидящих? Vitalz (00:12:02 12/05/2008) что то ответите или так и будете молчать? Vitalz (00:23:31 12/05/2008) Вы сделали что нибудь? GotTOR (07:03:32 12/05/2008) 11/05/2008 (23:39 GMT +03:00) негативный отзыв не нужен ни вам ни мне. Уберите пожалуйста, я ведь в долгу не останусь. Если я не выполнил заказ были на очень серьезные личные причины. Не каждый день автомобиль сбивает близкого тебе человека Vitalz (07:06:53 12/05/2008) придумали отмазку? Vitalz (07:14:04 12/05/2008) я тоже к примеру могу заболеть, напиться, уехать куда то, комп сломается, интернет вырубится и т.д. но это не будет оправданием и вина от этого не снимется - предупредили бы сразу - было бы совсем по другому. честно говоря я не верю - вы пропали резко, ничего не написали... если даже и случилось у вас что то могли бы хоть предупредить заранее - я же из за вас попал реально. сегодня ждет неприятный разговор с клиентом. Так что отзыв я убирать не буду а если напишете гадость мне в ответ - только хуже себе сделаете... я ничего такого что вам бы помешало выполнить проект не сделал... а люди тоже ведь не идиоты, вряд ли они одобрят человека, который в ответ на заслуженный негативный отзыв поливает грязью... GotTOR хех.. отмазку... ну как скажете... всего хорошего. GotTOR (08:54:58 12/05/2008) а нащет отзыва... администрация вебланс получит картинки с выполненным проектом и моей жалобой. При таких доказательствах, отзыв ваш уберут. Vitalz (08:55:22 12/05/2008) очередная подлость? GotTOR (08:55:23 12/05/2008) Здраствуйте, пожалуйста пропишите и отправте мне слово "Gothic", дабы подтвердить что вы не спаммер.