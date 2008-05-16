Требуется 3d визуализация 2-х зданий

В приведенном примере показанно подобие стеклянной галереи. Цвет можно игнорировать. Нужно прорисовать одну ячейку этой галереи (стеклянный куб), чтобы выглядел как можно реальнее. Главное - он дожен быть прозрачным, чтобы сквозь него был виден соседний ...