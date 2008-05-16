3D макет интерьера

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Закрыт18 заявок387 просмотров

Доделать макет интерьера небольшого суши-бара. Исходная картинка прилагается. Сделать быстро.

17 лет назад
alexkvi
Alex Kv 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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