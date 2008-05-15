Собственно нужно сделать 3d визуализацию лаборатории. Жду преложений по цене и срокам.
Отрисовать стул
Отрисовать стул. Не успеваю
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