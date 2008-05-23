Нужно смодель паром. Детализации особенной не требуется. Без текстурирования и без материалов, просто модель. Главное требование - ровная и корректная сетка! Желательно иметь опыт в корабельном моделировании. Платформа: 3Dmax 9.0 и ...
Стеклянная галерея
В приведенном примере показанно подобие стеклянной галереи. Цвет можно игнорировать. Нужно прорисовать одну ячейку этой галереи (стеклянный куб), чтобы выглядел как можно реальнее. Главное - он дожен быть прозрачным, чтобы сквозь него был виден соседний куб и изображение на нем. Края верхней плоскости должны быть закругленные. Скорее всего для проекта будет использоваться формат png.
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