Стеклянная галерея

# 1 — $

В приведенном примере показанно подобие стеклянной галереи. Цвет можно игнорировать. Нужно прорисовать одну ячейку этой галереи (стеклянный куб), чтобы выглядел как можно реальнее. Главное - он дожен быть прозрачным, чтобы сквозь него был виден соседний куб и изображение на нем. Края верхней плоскости должны быть закругленные. Скорее всего для проекта будет использоваться формат png.