Анимированный cтилизованный человек в 3D max

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  2. 3D-графика
Закрыт14 заявок291 просмотр

Отрисовать человека стилизованного, без подробностей, ноги-руки-голова-пальцы-тело, можно одетого, что бы он выполнял любое действие, главное что бы он был анимирован

3ds Max
17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

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