3D модель Корабля/парома

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт29 заявок605 просмотров

Нужно смодель паром.

Детализации особенной не требуется. Без текстурирования и без материалов, просто модель.

Главное требование - ровная и корректная сетка!

Желательно иметь опыт в корабельном моделировании.

Платформа: 3Dmax 9.0 и ниже

Исходные данные: чертежи и фотографии объекта.

В приложении пример такой работы.

3ds Max
17 лет назад
myloginfreelance
Петров 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mokele
66 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$250

Заявки фрилансеров

Mokele
66 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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