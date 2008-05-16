Создание города для игры

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт22 заявки519 просмотров

Город произвольный на выбор. Далее будут обсуждены детали, объем города, здания, цивилизация в конце концов. Объем города как я сказал будет произвольный но есть 2 критерия 1 - если делать большой город то атмосфера у него должна быть большого города, его придется заполнять какими то лишними деталями, что будет приносить лишнее рабочее время и бесполезный труд. Так что в моем воображение происходит такая деталь что делать город нужно достаточно большим но заполненным как вообщем то и все города, приносил комфорт игроку. Грамотно всё расположено и красиво.

17 лет назад
liveintrop
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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