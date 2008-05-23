Конвертировать из архикада в автокад и в графич

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки244 просмотра

Требуется план в формате .pln сохранить в формате автокада .dwg и выдернуть из него рисунок в графическом формате .jpg

AutoCAD
17 лет назад
cats
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$5
Работа выполнена быстро, замечаний нет!
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад

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