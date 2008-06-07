3D Model стеклянной фигуры

$70
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен9 заявок991 просмотр
#1$

Подробное ТЗ находиться здесь http://zhurav.fileave.com/TEXH_3ADAHUE.swf

Требуеться смоделировать стеклянную, прозрачную фигуру в любом 3D визуализаторе на светлом, нейтральном, однотонном фоне, но окончательный результат должен быть в формате PSD(photoshop) разрешения не менее 1000х700 с вырезанным фоном и коэффициентом непрозрачности(opacity) 50% без потери четкости контуров фигуры и цветовой гаммы.

Эффект стекла должен быть как можно больше приближен к реальному.

Конкурсантам нужно будет смоделировать пример(маленький параллелепипед) для выявления победителя конкурса как из цельного стекла, так и из толстостенного(т.е. пустотелый внутри).

Конкурсные модели(маленький параллелепипед), предоставленные участниками конкурса являются интеллектуальной собственностью автора. Окончательный результат работы победителя конкурса(конкурсная и проектная модель) является интеллектуальной собственностью заказчика(т.е. пользователя портала www.weblancer.ru "Zhurav")

Конкурсная модель может быть выставленна в формате JPG, исходником которой был PSD(50% opacity) и JPG, исходником которой был PSD(100% opacity)

Уважаемые вебленсеры, оставляйте пожалуйста номера своих ась в предложении на участвие в конкурсе.

Цена, указанная в этом проекте включает в себя цену за проектную модель и конкурсную модель победителя конкурса.

Всем спасибо и удачи в конкурсе.

17 лет назад
Zhurav
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов

Победитель конкурса

motorchik777
Роман 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Мне очень понравилось работать с Сергеем! Хороший и приятный в общении человек, четко ставит цели и задачи, надежный и проверенный в плане оплаты, очень приятно ))))!!!! PS: хотелось бы в дальнейшем сотрудничать :-)

Заявки фрилансеров

motorchik777
Роман 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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