Требуется план в формате .pln сохранить в формате автокада .dwg и выдернуть из него рисунок в графическом формате .jpg
3D Model стеклянной фигуры
Подробное ТЗ находиться здесь http://zhurav.fileave.com/TEXH_3ADAHUE.swf
Требуеться смоделировать стеклянную, прозрачную фигуру в любом 3D визуализаторе на светлом, нейтральном, однотонном фоне, но окончательный результат должен быть в формате PSD(photoshop) разрешения не менее 1000х700 с вырезанным фоном и коэффициентом непрозрачности(opacity) 50% без потери четкости контуров фигуры и цветовой гаммы.
Эффект стекла должен быть как можно больше приближен к реальному.
Конкурсантам нужно будет смоделировать пример(маленький параллелепипед) для выявления победителя конкурса как из цельного стекла, так и из толстостенного(т.е. пустотелый внутри).
Конкурсные модели(маленький параллелепипед), предоставленные участниками конкурса являются интеллектуальной собственностью автора. Окончательный результат работы победителя конкурса(конкурсная и проектная модель) является интеллектуальной собственностью заказчика(т.е. пользователя портала www.weblancer.ru "Zhurav")
Конкурсная модель может быть выставленна в формате JPG, исходником которой был PSD(50% opacity) и JPG, исходником которой был PSD(100% opacity)
Уважаемые вебленсеры, оставляйте пожалуйста номера своих ась в предложении на участвие в конкурсе.
Цена, указанная в этом проекте включает в себя цену за проектную модель и конкурсную модель победителя конкурса.
Всем спасибо и удачи в конкурсе.
Победитель конкурса
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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