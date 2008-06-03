Визуализация сауны

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Завершен22 заявки455 просмотров

Нужно сделать 3д визуализацию сауны по чертежу и эскизу в 3дмаксе.

оставляйте цены и сроки

17 лет назад
inmtINTERACTIVE
Алер 
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

shimodo
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$10
Все было выполнено четко по заданию. Работает очень быстро и хорошо. Советую на проекты по дизайну интерьеров
Все замечательно сработались! выполнил заказ получил обещанную суму все супер Выполняет свои обязательства!

Заявки фрилансеров

shimodo
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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