Нужно сделать несколько вариантов, решения облицовки пром здания 6 этажей. Материал алюминевые композитные панели.
Анимация персонажа
Есть персонаж(девушка) полностью смоделлированный: сделана high-poly модель с текстурами, затем сделана low-poly модель и для нее снята карта нормалей с high-poly.
Снято видео с 6ти камер актер в костюме с трекерами.
Необходимо снять движение с видео и переложить его на анимацию модели.
Цену указывайте за минуту анимации.
Технические вопросы и предложения постить также сюда.
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