Анимация персонажа

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок472 просмотра

Есть персонаж(девушка) полностью смоделлированный: сделана high-poly модель с текстурами, затем сделана low-poly модель и для нее снята карта нормалей с high-poly.

Снято видео с 6ти камер актер в костюме с трекерами.

Необходимо снять движение с видео и переложить его на анимацию модели.

Цену указывайте за минуту анимации.

Технические вопросы и предложения постить также сюда.

17 лет назад
limenutt
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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