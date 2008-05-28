Анимация персонажа

Есть персонаж(девушка) полностью смоделлированный: сделана high-poly модель с текстурами, затем сделана low-poly модель и для нее снята карта нормалей с high-poly.

Снято видео с 6ти камер актер в костюме с трекерами.

Необходимо снять движение с видео и переложить его на анимацию модели.

Цену указывайте за минуту анимации.

Технические вопросы и предложения постить также сюда.