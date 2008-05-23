Есть проект дома в ArchiCAD. Нужно сделать 3D-модель здания и ландшафт. Потом сделать 3-5 снимков для полиграфии. Т.е. нужно получить несколько видов дома (3-5) с разных сторон в ланшафте.
Отрисовка лобби и игр для интернет казино
Требуется создание дизайна лобби и игр для интернет казино.
Состав работы:
- лобби
- 2 вида рулетки
- 2 вида блэкджек
- 3 вида покера
- 5 слот автоматов 20 линейных
- 3 видеопокера
Итого: 16 картинок для последующего флэш програмирования.
Ждем полную стоимость проекта и сроки исполнения.
Обязателен договор на отрисовку.
Условия оплаты: не предоплата.
Высокий уровень обязателен.
Пример нашего казино www.goldsmircasino.com
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