Отрисовка лобби и игр для интернет казино

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок294 просмотра

Требуется создание дизайна лобби и игр для интернет казино.

Состав работы:

- лобби

- 2 вида рулетки

- 2 вида блэкджек

- 3 вида покера

- 5 слот автоматов 20 линейных

- 3 видеопокера

Итого: 16 картинок для последующего флэш програмирования.

Ждем полную стоимость проекта и сроки исполнения.

Обязателен договор на отрисовку.

Условия оплаты: не предоплата.

Высокий уровень обязателен.

Пример нашего казино www.goldsmircasino.com

17 лет назад
goldmir
Иван 
80 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Growl
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$650

Заявки фрилансеров

Growl
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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