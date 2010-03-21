Модели автомобилей для игры

Необходимо создать модели машин для казуальной игры, не являющиеся точными копиями реальных автомобилей.

Количество моделей: минимум 5.

Корпус - midpoly

Салон и днище автомобиля - lowpoly

Геометрическая сложность: пятнадцать-двадцать тысяч треугольников на все (вместе с колесами).

Все текстуры на одной карте 2048*2048 в формате .tga.

Ось Z направлена вверх, начало координат совпадает с нижней точкой корпуса и расположено строго по центру между колес автомобиля. Все автомобили - двухосные, все колеса - одинаковые. Расстояние между задними колесами на оси и передними - одинаковое.

Тип автомобилей - спортивный.

Цена - 70$ за модель.

При оплате исполнитель демонстрирует скриншоты модели (а также текстуры) со всех сторон по запросу заказчика, после чего заказчик переводит деньги на счет исполнителю, после чего исполнитель высылает все исходные материалы. Предоставленные материалы должны допускать легкий способ изменения / доработки моделей.

Исполнитель не имеет права передавать или продавать созданные им модели третьим лицам единым набором, но может передавать или продавать их по частям (поштучно). Исполнитель имеет право использовать созданные им модели в собственных проектах (в том числе для саморекламы).

Требования к исполнителю:

- опыт работы в геймдеве (господа, не льстите себе, требования достаточно высоки);

- аккуратность (умение оптимально использовать геометрические и текстурные ресурсы);

- креативность, умение создавать оригинальные модели автомобилей;

- возможность оставаться на связи.