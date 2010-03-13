Визуализация шара.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок443 просмотра

Необходимо замоделировать шар с бриллиантами (изображение в приложении)

Бриллианты должны быть бриллиантами, а не текстурой.

В итоге должен получиться рендер и 3dsmax файл.

Жду ваших предложений по бюджету и срокам.

Предпочтение отдаётся лучшему соотношению цена/сроки

15 лет назад
juqovskiy
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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