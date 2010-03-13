Нужно сделать визуализацию 3Д на четыре плана номеров. Есть фото http://www.zbur-kut.com.ua/habitation, есть планы от руки. Дополнительно вышлю еще фото. Пример исполнения в приложении.
Дизайн массажного салона
Нужно разработать дизайн массажного салона. Всего 2 комнаты (приемная и сама комната для массажа). Начальное название салона "Лагуна". Само название уже определяет слить дизайна.
Помимо дизайна нужно будет описание материалов из которых будет состоять весь дизайн.
P.S. наличие портфолио обязательно...
Ваши предложения по цене и срокам...
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