Дизайн массажного салона

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт20 заявок399 просмотров

Нужно разработать дизайн массажного салона. Всего 2 комнаты (приемная и сама комната для массажа). Начальное название салона "Лагуна". Само название уже определяет слить дизайна.

Помимо дизайна нужно будет описание материалов из которых будет состоять весь дизайн.

P.S. наличие портфолио обязательно...

Ваши предложения по цене и срокам...

15 лет назад
santa-omsk
Артём 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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