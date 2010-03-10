Создание 3D моделей детской мебели

Здравствуйте,

нужно сделать несколько 3D моделей детской мебели (парты трансформеры)

всего мебели для которой нужны модели фактически 2 стола, 1 стул, 1 кресло, 2 тумбы

для каждого товара нужно сделать несколько картинок в разных цветах, что бы можно было просматривать цвет на сайте так же как тут http://www.moll-system.com/moll/product.do?pk=xeVbHhf2SmayXA6cTpN3IEb-1

Так же нужны картинки мебели в интерьерах с аксессуарами (книги, тетрадки, компьютер и тд), где-то 10-15 картинок.

Более подробные фотки мебели в приложении.

Нужны картинки и сцены для каждой модели.

Оплата либо наличными в Москве, либо Я.Деньги.

С Уважением, Павел.