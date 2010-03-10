3D-моделирование и верстка

Здравствуйте!

Мне нужен макет брошюры с тестами по правилам дорожного движения (вопрос-варианты ответов + (иногда) иллюстрации).

Задача делится на 3 части:

1. Найти свежие тесты - это у меня уже есть в элекронном виде (распознал файнридером);

2. Подготовить иллюстрации к части тестов (это те вопросы, которые иллюстрированы) - тут нужно либо сделать простенький рендер (сами видели, какое убогое качество картинок в этих брошюрах), либо, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО, найти какой-нибудь подходящий симулятор управления автомобилем для обучающихся вождению (обязательно иностранный) и просто снять с него скриншоты (налепив где нужно картинки российских знаков).

3. верстка из полученных данных в indesign.

В предложении сразу указывайте, за какую часть работы возьметесь. Предложения скрыты, в личку просьба не писать!..

Бюджет обсуждаем, но не большой. Просьба сразу выссказывать какие-то более менее конкретные предложения, т.к. со всеми обсудить индивидуально в асе времени может не хватить!..

Всем хороших выходных :)