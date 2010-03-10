Необходимо сделать картинку летней терассы кафе на балконе торгового комплекса для презентации. Тип мебели и месторасположение элементов не имеет особого значения. Концепция: молодежный бар, с лаунж музыкой, белыми диванчиками, коктелями. Желательно отрисовать в 3Д без ...
3D-моделирование и верстка
Здравствуйте!
Мне нужен макет брошюры с тестами по правилам дорожного движения (вопрос-варианты ответов + (иногда) иллюстрации).
Задача делится на 3 части:
1. Найти свежие тесты - это у меня уже есть в элекронном виде (распознал файнридером);
2. Подготовить иллюстрации к части тестов (это те вопросы, которые иллюстрированы) - тут нужно либо сделать простенький рендер (сами видели, какое убогое качество картинок в этих брошюрах), либо, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО, найти какой-нибудь подходящий симулятор управления автомобилем для обучающихся вождению (обязательно иностранный) и просто снять с него скриншоты (налепив где нужно картинки российских знаков).
3. верстка из полученных данных в indesign.
В предложении сразу указывайте, за какую часть работы возьметесь. Предложения скрыты, в личку просьба не писать!..
Бюджет обсуждаем, но не большой. Просьба сразу выссказывать какие-то более менее конкретные предложения, т.к. со всеми обсудить индивидуально в асе времени может не хватить!..
Всем хороших выходных :)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1003D-графика1 исполнительЗавершен15 лет назад
Всем доброго времени суток! НУжно нарисовать 3d дизайн- макет гаражного кооператива с 39 гаражами для главной страницы сайта . Все должно выглядеть как будто вживую ты смотришь на ...3D-графиканет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно отрисовать эстетически приятно уже имеющуюся картинку (см. аттачмент). Есть исходник в Автокаде. Что требуется – отрисовать (желательно в Maya) с цветами, текстурами, хорошо поставленным светом, конечная цель – использование в презентационной брошюре. Ориентировочную стоимость, ...3D-графика19 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать дизайн проект детского комплекса, который будет распологаться в лесу. План местности имеется, масштаб произвольный, главное придерживаться самого плана, расположение главных элементов в комплексе тоже имеется(где должна находится площадка, где спорт комплекс, где сказочные ...3D-графика21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужны моделеры для создания моделей лепнины по рисункам и эскизам заказчика. Размеры моделей варьируются от 10х10см до 30х30см. Цена одного изделия договорная.3D-графика26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Разовая работа 2D/3D 3DMax2009 (ака Freelancer ) СПб 2000 руб.за шт.(плюс до 500 за доработки) Санкт-Петербург (СПб) Срок до 21го марта (утро). Куплю помощь в реализации 3д сцен (перспективу, план и много ...3D-графика4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Нужно придумать и создать 3D логотип!Все подробности при переписке!3D-графика26 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, необходимо создать 3D-модель персонажа с "костями". Т.е. руки, ноги, голова должны иметь возможность изменять положение в пространстве по типу движений человека. Пожалуйста, жду Ваши предложения по цене и срокам ...3D-графика5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $600
Разработка 3D-изображений 20-ти коттеджей, по два изображения (разный ракурс) каждого коттеджа. дома должны быть детально прорисованы и вписаны в пейзаж. качество изображения - аналог фотографии.3D-графика46 заявокЗакрыт15 лет назад
Вам будет предоставлена фотография здания. Необходимо будет создать и отредерить (300 dpi) предпологаемое окружение здания в качестве близком к фотореалистичному: деревья, кустарники, трава, детские площадки. Далее нужно интегрировать рендер и фотографию, ...3D-графика15 заявокЗакрыт15 лет назад