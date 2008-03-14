3д + обработка фотографий

Вам будет предоставлена фотография здания.

Необходимо будет создать и отредерить (300 dpi) предпологаемое окружение здания в качестве близком к фотореалистичному: деревья, кустарники, трава, детские площадки.

Далее нужно интегрировать рендер и фотографию, и произвести художественную обработку.

Интересует специалисты с подобным опытом работы (не менее 3-х работ). В ответе укажите ссылки на соотвествующие работы, стоимость и сроки обработки одной фотографии (одного ракурса).