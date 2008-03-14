Нарисовать туманность

В приложении файл с туманностью. Мне надо что-то похожее в таких же размерах. Саму туманность и мусор (белые точки, типа звезды) надо в отдельных слоях (т.е. собственно облако должна быть прозрачной, чтобы можно было наложить на другую картинку). Так же необходимо будет описать, как вы сделали эту туманность. Оплата WMZ или нал, если вы в Киеве.