Предметная визуализация загородных домов

Нужно сделать проекты загородных домов, дачных домиков и бань из бруса. Примерно как на прикреплённом файле рис.1. Нужен общий объёмный вид и фасады. Фасады в упрощённом варианте.

Дачные домики – качество примерно как на файле рис.1

Бани – в варианте попроще.

Загородные дома – в варианте получше, это будут коттеджи из бруса или монолит со штукатуркой.

Образцы рисунков, по которым нужно отрисовать проекты я вышлю.