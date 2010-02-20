Необходимо построить виртуализацию 3D-модели бизнес-центра. Приблизительно 5 сцен, наличие активных ссылок. Что-то подобное в уменьшенном масштабе: http://bukovel.com/ru/rooms/shelter/421 Требования: обязательное наличие подобных работ. Ваши работы и стоимость ...
Предметная визуализация загородных домов
Нужно сделать проекты загородных домов, дачных домиков и бань из бруса. Примерно как на прикреплённом файле рис.1. Нужен общий объёмный вид и фасады. Фасады в упрощённом варианте.
Дачные домики – качество примерно как на файле рис.1
Бани – в варианте попроще.
Загородные дома – в варианте получше, это будут коттеджи из бруса или монолит со штукатуркой.
Образцы рисунков, по которым нужно отрисовать проекты я вышлю.
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