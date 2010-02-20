Разработать 3D-виртуализацию

Необходимо построить виртуализацию 3D-модели бизнес-центра. Приблизительно 5 сцен, наличие активных ссылок.

Что-то подобное в уменьшенном масштабе: http://bukovel.com/ru/rooms/shelter/421

Требования: обязательное наличие подобных работ.

Ваши работы и стоимость шлите в личку.

Уточняю: ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ КАРТИНКА, А 3D МОДЕЛЬ с использованием FLASH. Услуги по прорисовке не нужны, сама модель уже создана в 3DMax.