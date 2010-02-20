Разработать 3D-виртуализацию

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок399 просмотров

Необходимо построить виртуализацию 3D-модели бизнес-центра. Приблизительно 5 сцен, наличие активных ссылок.

Что-то подобное в уменьшенном масштабе: http://bukovel.com/ru/rooms/shelter/421

Требования: обязательное наличие подобных работ.

Ваши работы и стоимость шлите в личку.

Уточняю: ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ КАРТИНКА, А 3D МОДЕЛЬ с использованием FLASH. Услуги по прорисовке не нужны, сама модель уже создана в 3DMax.

3ds Max
15 лет назад
Creatorre
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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