3д визуализация. мультипак

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок206 просмотров

Нужно создать 3д модель мультипака (4 пивные банки упакованные в пользителен) и отрендерить 1 шот. нужны фотореалистичность+качественное освещение.

утвержденный ракурс (рисованный в шопе) в этаче. текстуры на банки и полиэтилен предоставлю.

укажите сроки и деньги. ссылки на роботы с предметкой.

15 лет назад
petrenku
Oleksiy 
73 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

chernetskiy
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$300
1 день
Хотя и сроки были неимоверно сжатые, Роман сделал все вовремя и именно так как хотелось. Рома, огромное спасибо. Рекомендую.
Заказчик - профессионал, четко ставит задачи и также четко вносит корректировки в проект. Хорошо развито чувство вкуса, так что даже не рассчитывайте и делать проекты кое как. Зато профессионалу, работать с таким человеком - одно удовольствие. Деньги перечислены точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

chernetskiy
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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