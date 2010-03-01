3д визуализация. мультипак

Заказчик - профессионал, четко ставит задачи и также четко вносит корректировки в проект. Хорошо развито чувство вкуса, так что даже не рассчитывайте и делать проекты кое как. Зато профессионалу, работать с таким человеком - одно удовольствие. Деньги перечислены точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству.