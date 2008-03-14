Добрый день, уважаемые фрилансеры. Задание следующее: "смоделировать в bCAD трехмерный объет из 50 объектов.типа мини город с домами,дорогами,мостами,в общем нафантазировать нужно эти 50 объектов.сделать короткий видеофильм(3-5мин),чтобы камера обходила все ...
Создание простых 3d обьектов
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ВОПРОС УЖЕ РЕШЕН.
СПАСИБО ЗА ТО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!
Здравствуйте Ув. фрилансеры!
Нужен 3D специалист, для отрисовки простых 3д объектов.
Требования к кандидату:
1. Ответственность, быть на связи, оперативность.
2. Качественное исполнение работы на должном уровне.
Требования к результату работы:
1. Один материал и свет
2. Один ракурс (камера)
3. Рендеринг отправка исходников и конечной картинки.
Оплата по договоренности.
Желательно за весь проект по факту работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Мне нужен макет дома в 3D, для макета на стенд(плакат), картинку дома 17 этажного и чертежи (напишите какие тоже пришлю), сколько будет стоить и по времяни займет у вас. какие вопросы и какие данные ...3D-графика24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо замоделлить круговую трассу и 10 машинок для будущей маленькой игры Гонки. Трасса не должна быть слишком длинной, чтоб весить слишком много для последующего вгона в столь еще несовершенные 3д движки для флеш, но и ...3D-графика8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна небольшая команда (типа флешер знакомый с Away 3D+дизайнер) для создания еще более небольшой игры Гоночки. В игре должна быть статичная одна круговая трасса и несколько моделей машинок. Главное - заходить в игру может любой ...3D-графика2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно смоделировать горнолыжный подъемник и разместить на склоне горы (сцену дам) выглядит примерно как здесь - http://images.yandex.ru/search?p=5&ed=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&spsite=onboardpark.ru&img_url=onboardpark.ru%2Ffiles%2Fphotos%2F17%2Ff55d4a.jpg&rpt=simage или так http://images.yandex.ru/search?p=34&ed=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&spsite=www.vsezagorod.ru&img_url=www.zavjaliha.ru%2F111%2Fphoto02%2F002_.jpg&rpt=simage делать не надо 1 в 1- просто условно ...3D-графика8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать проекты загородных домов, дачных домиков и бань из бруса. Примерно как на прикреплённом файле рис.1. Нужен общий объёмный вид и фасады. Фасады в упрощённом варианте. Дачные домики – качество примерно как на ...3D-графика39 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо построить виртуализацию 3D-модели бизнес-центра. Приблизительно 5 сцен, наличие активных ссылок. Что-то подобное в уменьшенном масштабе: http://bukovel.com/ru/rooms/shelter/421 Требования: обязательное наличие подобных работ. Ваши работы и стоимость ...3D-графика6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно создать 3д модель мультипака (4 пивные банки упакованные в пользителен) и отрендерить 1 шот. нужны фотореалистичность+качественное освещение. утвержденный ракурс (рисованный в шопе) в этаче. текстуры на банки и полиэтилен предоставлю. укажите ...3D-графика1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $33
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! По описанию необходимо сделать эскиз и лекала для пошива мягкой игрушки. Игрушка эротического характера для магазина товаров для взрослых. Если Вы имеете опыт в создании лекал для мягких игрушек, пишите!3D-графика1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
На посточянной основе требуются 3D-моделлеры, для выполнения заказов в сфере архитектуры. ТЗ обычно включает в себя рендеры и ролики. Сроки сжатые, качество фотореалистичное. Просьба предоставлять портфолио!3D-графика35 заявокЗакрыт15 лет назад