Создание простых 3d обьектов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт49 заявок632 просмотра

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ВОПРОС УЖЕ РЕШЕН.

СПАСИБО ЗА ТО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!

Здравствуйте Ув. фрилансеры!

Нужен 3D специалист, для отрисовки простых 3д объектов.

Требования к кандидату:

1. Ответственность, быть на связи, оперативность.

2. Качественное исполнение работы на должном уровне.

Требования к результату работы:

1. Один материал и свет

2. Один ракурс (камера)

3. Рендеринг отправка исходников и конечной картинки.

Оплата по договоренности.

Желательно за весь проект по факту работы.

15 лет назад
streetcat
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Смоделировать в bCAD трехмерный объет

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Задание следующее: "смоделировать в bCAD трехмерный объет из 50 объектов.типа мини город с домами,дорогами,мостами,в общем нафантазировать нужно эти 50 объектов.сделать короткий видеофильм(3-5мин),чтобы камера обходила все ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен макет дома 17 этажного в 3 D

    Мне нужен макет дома в 3D, для макета на стенд(плакат), картинку дома 17 этажного и чертежи (напишите какие тоже пришлю), сколько будет стоить и по времяни займет у вас. какие вопросы и какие данные ...

    3D-графика24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3D Моделлинг

    Необходимо замоделлить круговую трассу и 10 машинок для будущей маленькой игры Гонки. Трасса не должна быть слишком длинной, чтоб весить слишком много для последующего вгона в столь еще несовершенные 3д движки для флеш, но и ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Away 3D гоночки

    Нужна небольшая команда (типа флешер знакомый с Away 3D+дизайнер) для создания еще более небольшой игры Гоночки. В игре должна быть статичная одна круговая трасса и несколько моделей машинок. Главное - заходить в игру может любой ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно смоделировать горнолыжный подъемник

    Нужно смоделировать горнолыжный подъемник и разместить на склоне горы (сцену дам) выглядит примерно как здесь - http://images.yandex.ru/search?p=5&amp;ed=1&amp;text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;spsite=onboardpark.ru&amp;img_url=onboardpark.ru%2Ffiles%2Fphotos%2F17%2Ff55d4a.jpg&amp;rpt=simage или так http://images.yandex.ru/search?p=34&amp;ed=1&amp;text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;spsite=www.vsezagorod.ru&amp;img_url=www.zavjaliha.ru%2F111%2Fphoto02%2F002_.jpg&amp;rpt=simage делать не надо 1 в 1- просто условно ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Предметная визуализация загородных домов

    Нужно сделать проекты загородных домов, дачных домиков и бань из бруса. Примерно как на прикреплённом файле рис.1. Нужен общий объёмный вид и фасады. Фасады в упрощённом варианте. Дачные домики – качество примерно как на ...

    3D-графика39 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать 3D-виртуализацию

    Необходимо построить виртуализацию 3D-модели бизнес-центра. Приблизительно 5 сцен, наличие активных ссылок. Что-то подобное в уменьшенном масштабе: http://bukovel.com/ru/rooms/shelter/421 Требования: обязательное наличие подобных работ. Ваши работы и стоимость ...

    3ds Max
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3д визуализация. мультипак

    $250

    Нужно создать 3д модель мультипака (4 пивные банки упакованные в пользителен) и отрендерить 1 шот. нужны фотореалистичность+качественное освещение. утвержденный ракурс (рисованный в шопе) в этаче. текстуры на банки и полиэтилен предоставлю. укажите ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Лекала и эскизы мягкой игрушки

    $33

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! По описанию необходимо сделать эскиз и лекала для пошива мягкой игрушки. Игрушка эротического характера для магазина товаров для взрослых. Если Вы имеете опыт в создании лекал для мягких игрушек, пишите!

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ролики и рендеры 3D

    $250

    На посточянной основе требуются 3D-моделлеры, для выполнения заказов в сфере архитектуры. ТЗ обычно включает в себя рендеры и ролики. Сроки сжатые, качество фотореалистичное. Просьба предоставлять портфолио!

    3D-графика35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад