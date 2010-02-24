Нужно сделать проекты загородных домов, дачных домиков и бань из бруса. Примерно как на прикреплённом файле рис.1. Нужен общий объёмный вид и фасады. Фасады в упрощённом варианте. Дачные домики – качество примерно как на ...
Нужно смоделировать горнолыжный подъемник
Нужно смоделировать горнолыжный подъемник и разместить на склоне горы (сцену дам)
выглядит примерно как здесь - http://images.yandex.ru/search?p=5&ed=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&spsite=onboardpark.ru&img_url=onboardpark.ru%2Ffiles%2Fphotos%2F17%2Ff55d4a.jpg&rpt=simage
или так http://images.yandex.ru/search?p=34&ed=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&spsite=www.vsezagorod.ru&img_url=www.zavjaliha.ru%2F111%2Fphoto02%2F002_.jpg&rpt=simage
делать не надо 1 в 1- просто условно - вид будет издалека поэтому модель упростить - типа лоуполи.
сделать надо к завтра. пишите стоимость.
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