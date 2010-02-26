Away 3D гоночки

Нужна небольшая команда (типа флешер знакомый с Away 3D+дизайнер) для создания еще более небольшой игры Гоночки. В игре должна быть статичная одна круговая трасса и несколько моделей машинок. Главное - заходить в игру может любой человек на сайте, соответственно он органично должен вписываться в игру. То есть текущий лидер и еще два лидера (2 и 3 место) динамически апдейтятся на экране. То есть по сути финиша в игре нету, все ездят и ездят.

Игра должна быть простой и в то же время располагающей к себе.