Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Задание следующее:

"смоделировать в bCAD трехмерный объет из 50 объектов.типа мини город с домами,дорогами,мостами,в общем нафантазировать нужно эти 50 объектов.сделать короткий видеофильм(3-5мин),чтобы камера обходила все эти объекты,чтобы посмотреть можно было на них.это оформить с описанием того,что делаешь,со скриншотами(хотя бы скрины и буквально 2 слова в комментах:"типа установили камеру,сделали дерево и сфотканный скрин с деревом ")))),а я потом сама допишу и досочиняю))просто я же не смогу сама посмотреть как это поэтапно делалось,если будет просто готовый объект."

Оставляйте Ваши предложения с ценой и сроками.

С уважением,

Константин