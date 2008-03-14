Нужен макет дома 17 этажного в 3 D

Мне нужен макет дома в 3D, для макета на стенд(плакат), картинку дома 17 этажного и чертежи (напишите какие тоже пришлю), сколько будет стоить и по времяни займет у вас. какие вопросы и какие данные нужны пишите, сроки короткие.

жду вопросы и предложения и самое главное примеры работ, что бы понять что мне нужно.