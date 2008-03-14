3D Моделлинг

Необходимо замоделлить круговую трассу и 10 машинок для будущей маленькой игры Гонки. Трасса не должна быть слишком длинной, чтоб весить слишком много для последующего вгона в столь еще несовершенные 3д движки для флеш, но и не должна быть слишком короткой, чтоб надоедать уже через 5 минут. Стилистика - как в игре "Как достать соседа", то есть все как бы игрушечное. Это же касается и машинок, которые, кроме того, чтоб быть игрушечными, должны быть максимально прикольными, например трактора, гоночные, и так далее:

http://files.turbosquid.com/Preview/Content_2009_07_14__15_58_39/Lego%20Car%20Preview%201.jpg88b5a362-16ae-4c35-9a0f-c39286ab59a9Large.jpg

Сделано должно быть с минимальным количеством полигонов, даже, по-моему, треугольников (http://diomas.ru/2008/03/14/meet_away3d/ - немного о движке, и цитата: "Away3D позволяет выделять с точностью до грани или текстурных координат, остальные с точностью до объекта.

Ориентировочное ограничие на количество треугольников со скоростью около реалтайма на новом компе - 2k-5k.") опять же из соображений веса, и должно учитываться, что размер конечной флешки - 746x426 (то есть, возможно, излишние детали можно не прорисовывать).

Понятно, что цена тут складывается из 530 факторов, поэтому хорошо бы получить примерные предложения и диапазоны по цене.