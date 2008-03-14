2 экстерьера

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок317 просмотров

Необходимо сделать 2 экстерьера по плановым чертежам и картинкам местности.

работа очень срочная.

15 лет назад
Ulenspy
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

deaff
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$700
10 дней

Заявки фрилансеров

deaff
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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