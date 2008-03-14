Необходимо воссоздать 3д модель по фотографии. Показывайте примеры работ и оставляйте ваши контактные данные. Спасибо!
Нужен помошник по 3 dmax
Нужен помошник по 3 dmax для выполнения проекта.Проект для игры.Необходимо создать город,дома, здания в приблизительном стиле приложения.Подробности в укажу в личке.
От вас: стоимость модели каждого дома,
навыки по 3d моделированию,
ответственность,
желание работать,
Бюджет маленький.
Приоритетность маленького бюджета.
Заявки фрилансеров
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