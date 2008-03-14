Разработка 3D-изображений коттеджей.

$600
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт46 заявок590 просмотров

Разработка 3D-изображений 20-ти коттеджей, по два изображения (разный ракурс) каждого коттеджа. дома должны быть детально прорисованы и вписаны в пейзаж. качество изображения - аналог фотографии.

15 лет назад
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Alex 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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