Вам будет предоставлена фотография здания. Необходимо будет создать и отредерить (300 dpi) предпологаемое окружение здания в качестве близком к фотореалистичному: деревья, кустарники, трава, детские площадки. Далее нужно интегрировать рендер и фотографию, ...
Разработка 3D-изображений коттеджей.
Разработка 3D-изображений 20-ти коттеджей, по два изображения (разный ракурс) каждого коттеджа. дома должны быть детально прорисованы и вписаны в пейзаж. качество изображения - аналог фотографии.
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