Разовая работа 2D/3D 3DMax2009 СПб

Разовая работа 2D/3D 3DMax2009 (ака Freelancer ) СПб 2000 руб.за шт.(плюс до 500 за доработки)

Санкт-Петербург (СПб)

Срок до 21го марта (утро).

Куплю помощь в реализации 3д сцен (перспективу, план и много видов на элементы).

Тема дизайн среды – “оборудование для массового гуляния в парке на острове”. Нужна идея как занять заданную площадь, карты дорожек уже есть (из гуглаомапс). Планшетов 6 шт. А0 (2 000 за каждый). Эскизов пока нет и основные идеи очень туманны.

Программа 3Д - только 3DMax2009, без Ви-рей(V-Ray) или других плагинов (в крайнем случае, что бы плагины были более-менее легко доступны). Программы 2Д - распространенные. Уровень сложности – достаточно детально. Особое требование нужно все сделать в едином стиле. Требуется понятие Петербургский стиль.

Сразу оговорюсь – для связи удобнее писать на мыло tyweb(at)ya.ru

Доступен для диалога буду по вечерам с 10го марта. Так, как очень заинтересован в результате, то отвечу всем.

Работы много, можно поделить между несколькими исполнителями (правда есть особенность, нужно все сделать в едином стиле). Выберу того(тех), кто сможет предложить идеи(эскизы).

Дмитрий

10.03.2010