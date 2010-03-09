Нужно сделать в 3D красиво

Нужно отрисовать эстетически приятно уже имеющуюся картинку (см. аттачмент). Есть исходник в Автокаде. Что требуется – отрисовать (желательно в Maya) с цветами, текстурами, хорошо поставленным светом, конечная цель – использование в презентационной брошюре. Ориентировочную стоимость, сроки, ссылки на свои работы просьба направлять на почту: [email protected]