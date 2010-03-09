Дизайн-проект детского комплекса в 3д-максе

Нужно сделать дизайн проект детского комплекса, который будет распологаться в лесу. План местности имеется, масштаб произвольный, главное придерживаться самого плана, расположение главных элементов в комплексе тоже имеется(где должна находится площадка, где спорт комплекс, где сказочные поляны и тд) Нужно продумать в комплексе дорожки ,лавочки ,фонарики,качели,ну в общем такие мелочи,урны..

в итоге должна получится работа на которой должен быть:план,фото местности(это все прилагается),генеральный план,вид сверху(комплекса)в изометрической проекции,некоторые эллементы комплекса на усмотрение(качели,лавки кормушки),и изометрия какого нибудь выбранного объекта,пусть то спортивная зона,или зона игр.

Срок – около месяца. Интересует цена.

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