Эскиз летней терассы кафе для презентации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен14 заявок347 просмотров

Необходимо сделать картинку летней терассы кафе на балконе торгового комплекса для презентации. Тип мебели и месторасположение элементов не имеет особого значения. Концепция: молодежный бар, с лаунж музыкой, белыми диванчиками, коктелями. Желательно отрисовать в 3Д без детализации 1 картинку. Более подробное описание будет предоставленно после выбора подрядчика. Срок - понедельник. Стоимость - до 100 у.е. Жду предложений.

15 лет назад
evgeni007
Евгений 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Очень быстро, качественно и с первого раза было сделан необходимый дизайн. Результат замечательный
Я очень довольна сотрудничеством. Приятно когда Заказчик доверяет Исполнителю.

Заявки фрилансеров

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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