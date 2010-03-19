Эскиз летней терассы кафе для презентации

Необходимо сделать картинку летней терассы кафе на балконе торгового комплекса для презентации. Тип мебели и месторасположение элементов не имеет особого значения. Концепция: молодежный бар, с лаунж музыкой, белыми диванчиками, коктелями. Желательно отрисовать в 3Д без детализации 1 картинку. Более подробное описание будет предоставленно после выбора подрядчика. Срок - понедельник. Стоимость - до 100 у.е. Жду предложений.