Нужно нарисовать дизайн в 3д

Всем доброго времени суток!

НУжно нарисовать 3d дизайн- макет гаражного кооператива с 39 гаражами для главной страницы сайта . Все должно выглядеть как будто вживую ты смотришь на этот кооператив.Нескольких людей надо будет анимировать.Нужен профессионал который знает свое дело.

Все подробности в асе.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ!!!

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