3D-визуализация помещения

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт20 заявок628 просмотров

Нужно 3D-изображение помещения с мебелью. Вид сверху. Планировка в приложении в doc-файле. Особой детализации не нужно. Главное: долна быть понятна планировка помещения. В приложении так же некоторые фото и примерный образец желаемого изображения.

15 лет назад
vlad-sm
59 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mannka
Мария 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

mannka
Мария 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-1)
15 лет назад

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