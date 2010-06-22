Нужно 3D-изображение помещения с мебелью. Вид сверху. Планировка в приложении в doc-файле. Особой детализации не нужно. Главное: долна быть понятна планировка помещения. В приложении так же некоторые фото и примерный образец желаемого изображения.
3Д план турбазы
Нужно сделать план, образец в приложении. Снимок Гугла под углом визуализации, также в приложении. Снимок устаревший 2007 г. Поэтому нужно внести коррективы + добавить пару новых объектов. Подробности в переписке.
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