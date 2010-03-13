Нужно сделать визуализацию 3Д на четыре плана номеров. Есть фото http://www.zbur-kut.com.ua/habitation, есть планы от руки. Дополнительно вышлю еще фото. Пример исполнения в приложении.
Моделирование элементов мебели в 3dsMax vRay
Имеются готовые модели корпусной мебели.
Задача: Перенести готовые модели из программы PRO100 в 3ds Max.
Настроить материалы vRay. (текстуры ЛДСП, стекло, зеркало, текстуры металла)
Отрендерить модель 800х600 на белом или прозрачном фоне.
Предоставить иходники Макса с настройками vRay.
Заказы партиями, по 10 моделей.
Всего около 300 моделей.
Долговременное сотрудничество.
Оплата по факту, Яндекс деньгами.
В первую очередь интересует цена за 1 модель.
Заявки фрилансеров
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