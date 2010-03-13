Моделирование элементов мебели в 3dsMax vRay

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт28 заявок552 просмотра

Имеются готовые модели корпусной мебели.

Задача: Перенести готовые модели из программы PRO100 в 3ds Max.

Настроить материалы vRay. (текстуры ЛДСП, стекло, зеркало, текстуры металла)

Отрендерить модель 800х600 на белом или прозрачном фоне.

Предоставить иходники Макса с настройками vRay.

Заказы партиями, по 10 моделей.

Всего около 300 моделей.

Долговременное сотрудничество.

Оплата по факту, Яндекс деньгами.

В первую очередь интересует цена за 1 модель.

3ds Max
15 лет назад
magic21
Михаил 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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