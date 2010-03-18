Модификации 3D-iPhone 3G S (нужны текстуры)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок225 просмотров

Сам проект будет заключаться по модернизации готовой модели: наложение текстур (редких пород деревьев) и измененение центральной кнопки.Плюс нужно уметь работать с дисперисией драг камней.

Желательно показывать сразу в портфолио. Проект срочный!

15 лет назад
OrisS
63 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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