Моделирование интерьеров по четрежам

необходимо прорисовать съемочный павильон. вот приблизительная схема: http://lklp.com.ua/plan2.jpg картинка должна быть красочная и с деталями. можно каких-то человечков добавить. вид полусверху, полусбоку. можно немного юмора. если возьметесь, то отдельно проговорим детали, что где должно ...