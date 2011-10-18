Световой короб в виде креста смоделить

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок233 просмотра

Нужно сделать вывеску-лайтбокс в виде креста для магазина.

Я даю фотку, а Вы туда вставляете смоделенный элемент, с комментариями по материалам и исполнению.

Срок - 1 день.

14 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Текстурирование обьектов

    Для длительного сотрудничества требуются текстурщики 1) фотореалистичное текстурирование обьектов 2)текстурирование обьектов рисованными текстурами (фентези). Требование к кандидатам: креативность, аккуратность, соблюдение сроков. Бюджет- договорной. Контактные данные- [email protected] ...

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D макет запонки

    $10

    Запонка несложная - лицевая часть - пластинка по форме логотипа, в виде сдвоенной буквы F с выбитыми буквами. Для примера - фото кольца. На кольце сдвоенная буква F, на ней надпись. Надо ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Техдизайн с помощью графического планшета

    $150

    Добрый день. Мы занимаемся таможенным оформлением и логистикой. У нашей компании происходит ребрендинг. Меняем сайт, печатаем новые буклеты. Нужна картинка, которую потом можно будет вставить на сайт и на рекламные буклеты. ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменить ракурс и доделать дизайн

    необходимо изменить ракурс бутылок http://s2.ipicture.ru/uploads/20111019/leAm63fW.jpg подобно ракурсу букв http://s2.ipicture.ru/uploads/20111017/kbnCRNjV.jpg То есть на бутылки мы смотрим не перед собой а а сверху вниз и нарисовать внизу бутылок яму из которой эти бутылки как ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовать логотип в 3д

    По прилагаемому ТЗ и изображению логотипа нужно содать 3д-изображение этого лого. Файлы с ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/30736605/3dlogo.zip Ваша цена и сроки. Ценник в USD рассматриваю буквально как USD - по текущему курсу на момент ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработака проекта в 3d max

    Есть красивый и довольно большой по объему проект в 3d max (см. аттачмент). Есть исходники. требуется некоторые доработки - изменить наклон травы под турниром, чуть-чуть наклон забора и пошире открыть ...

    3ds Max
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка 3D сцены

    $30

    Требуется правильно поставить свет, камеры, назначить материалы в готовой 3d сцене. Дизайн готов, карты нужно подобрать. В итоге нужны несколько просчетов с разных точек, а также 3d файл с картами ...

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад