Изменить ракурс и доделать дизайн

необходимо изменить ракурс бутылок http://s2.ipicture.ru/uploads/20111019/leAm63fW.jpg

подобно ракурсу букв http://s2.ipicture.ru/uploads/20111017/kbnCRNjV.jpg

То есть на бутылки мы смотрим не перед собой а а сверху вниз

и нарисовать внизу бутылок яму из которой эти бутылки как бы выходят наподобие этого

http://s2.ipicture.ru/uploads/20111019/7z8WL5Rl.jpg