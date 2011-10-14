Доработака проекта в 3d max

Есть красивый и довольно большой по объему проект в 3d max (см. аттачмент).

Есть исходники.

требуется некоторые доработки - изменить наклон травы под турниром, чуть-чуть наклон забора

и пошире открыть ворота дворца. возможны и другие доработки.

потом перевести все это в PSD для верстки