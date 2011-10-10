Маски в Aftreffects CS5.0

Нужны ратоскоперы!

Много!!!!

Маски надо рисовать в Aftreffects CS5.0

Никакая другая версия не подойдет. Не будет стыковки.

Всю работу раздаю и принимаем по Skype, так что его наличие обязательно.

по этой ссылке можно скачать сцены для testa ротоскопера

http://narod.ru/disk/30772094001/e04sc11_maska%20folder.rar.html

Сцена по сложности средния

$500 за минуту!!!!!