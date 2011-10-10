Маски в Aftreffects CS5.0

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки213 просмотров

Нужны ратоскоперы!

Много!!!!

Маски надо рисовать в Aftreffects CS5.0

Никакая другая версия не подойдет. Не будет стыковки.

Всю работу раздаю и принимаем по Skype, так что его наличие обязательно.

по этой ссылке можно скачать сцены для testa ротоскопера

http://narod.ru/disk/30772094001/e04sc11_maska%20folder.rar.html

Сцена по сложности средния

$500 за минуту!!!!!

14 лет назад
angelpnz
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать обьемную картинку

    $50

    Надо сделать объемную картинку. Все данные в приложении. tmpyDyY9G_html_77cf6de2.gif - пример как должно выглядеть. Стенд.jpg- чертеж что надо сделать. Оборудование.doc - вид объектов. Бюджет 25$.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 3D портреты по фото

    требуется в збраше по двум трём фоткам моделить головы с портретным сходством, для дальнейшей 3д печати (сувениры). желающие, показываем примеры подобной работы, озвучиваем цену и срок за одно изделие

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Медальон в 3D

    Здравствуйте, необходимо нарисовать медальон в 3д в сжатые сроки. Золотой овальный медальон с небольшой окантовкой по кругу с выгравированной надписью.

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 3D моделирование дома. Анимация камер.

    $1600

    ДЛЯ НЕ ЗНАКОМЫХ С ПРОЦЕДУРОЙ КОНКУРСА СООБЩАЕМ: ДЕНЬГИ УЖЕ У АДМИНИСТАРЦИИ САЙТА WEBLANCER.NET. ОНИ ИХ ПЕРЕЧИСЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЮ ПО НАШЕМУ ПОРУЧЕНИЮ! ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В РАБОТУ СЕЙЧАС! Очередной конкурс от самого яркого девелопера Москвы компании ...

    3ds Max
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать в 3D элемент «теплого пола»

    $15

    Необходимо нарисовать в 3D элемент «теплого пола» Задание в прикр.файле (задание.doc) Заранее укажите способ оплаты (мне удобнее всего положить эти 15$ на телефон, если вы житель России или Украины)

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Объемная декорация

    Есть идея-большие легкие декорации в пространстве. Стилистика-игрушки из детства (времен СССР)- паровозик, ракета, грузовик...Предполагаем, что из пенокартона с нанесением рисунка. Нужно сделать 3Д-модель и раскрой материала. Примерный прототип прилагается.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать объёмный дизайн

    Сделать объёмный дизайн макет для печати на авто. Основа дизайна http://s1.ipicture.ru/uploads/20111007/15DZo2RD.jpg Пример объёмного изображения http://s1.ipicture.ru/uploads/20111007/TEP4UwFt.jpg

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад